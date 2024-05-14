Станом на 1 травня 2024 року кількість зареєстрованих ФОП становить 2,03 млн ФОП, що більше в порівнянні з початком року на 38,1 тисяч осіб.
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Гетманцев пов’язує збільшення кількості ФОПів з ухиленням від військового обліку
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Додано: Чет 16 тра, 2024 17:17
Гетманцев пов’язує збільшення кількості ФОПів з...
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Гетманцев пов’язує збільшення кількості ФОПів з ухиленням від військового обліку
Додано: Чет 16 тра, 2024 17:17
пусть этот сумасшедший обьяснит как можно ухилится от мобилизации с помощью фоп
Додано: Чет 16 тра, 2024 17:19
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