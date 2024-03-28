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Українці негативно оцінюють перспективи відношення курсу...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 19 тра, 2024 10:21
Пропонуємо до обговорення:
Індекс споживчих настроїв українців у квітні 2024 року зріс на 0,6 пунктів та становить 77,6 п. Українці стали більше побоюватися інфляції та девальвації.
Дивися повний текст Українці негативно оцінюють перспективи відношення курсу валют — дослідження Info Sapiens
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Додано: Нед 19 тра, 2024 10:21
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