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Не тільки бойові. У Міноборони
назвали вакансії в армії,...

Не тільки бойові. У Міноборони назвали вакансії в армії,...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2024 10:11

Не тільки бойові. У Міноборони назвали вакансії в армії,...

Пропонуємо до обговорення:
У Міністерстві оборони України перерахували посади, на які насамперед підбираються люди, зокрема в рекрутингових центрах. Наразі у центрах рекрутингу відкрито понад 2000 вакансій.

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Не тільки бойові. У Міноборони назвали вакансії в армії, на які найбільше потрібні люди
R2
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