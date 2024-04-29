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Великих пенсій не буде: у Кабміні радять українцям...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 06 чер, 2024 17:32
R2 написав:
Пропонуємо до обговорення:
Громадянам України варто вже зараз готуватися працювати стільки, скільки буде можливо, відкладаючи кошти на життя у похилому віці.
Дивися повний текст
а ще замість хліба можуть порадити їсти "піроженоє", це з тої самої опери
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Додано: Чет 06 чер, 2024 17:40
telesystem444 написав:
https://youcontrol.com.ua/catalog/individuals/declaration/9739ee80-731f-41b3-bedf-010b35d57375/
С такой зп і пенсіі не потрібно, згоден
Всього навсього 250 000 грн на місяць...
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