Великих пенсій не буде: у Кабміні радять українцям...

Додано: Чет 06 чер, 2024 21:36

Bobua написав: Досі пенс.виплати знижували збільшенням пенс.віку.

А далі як? Додаватимуть коеф. 0,9....0.1? Скільки? Досі пенс.виплати знижували збільшенням пенс.віку.А далі як? Додаватимуть коеф. 0,9....0.1? Скільки?

Навіщо такі непопулярні складнощі? Просто не будуть індексувати, або будуть робити це недостатньо, і інфляція старі пенсії з'їсть, приблизно як з'їла радянські вклади.Хоча є і протилежний приклад. На початку 2000-х я займався бухгалтерією одного підприємства. От є в бухгалтерії таке поняття - амортизація. Обладнання та будівля самі по собі не входять до складу готової продукції, але ж зношуються у процесі її вироблення, і тому це поступове зменшення вартості закладується у собівартість продукції, як і витратні матеріали та праця. Більше собівартість, відповідно менше прибуток, і менше податку на прибуток, більше коштів у підприємства для оновлення того самого обладнання і будівель. З якою швидкістю вартість того чи іншого об'єкта амортизується -- методики і таблиці відпрацьовані і виверені, щоб більш-менш відповідали реальному зношенну, ще десятиріччя тому, і доволі точно відображали дійсність. Але кабінет міністрів України прийняв постанову, де постановив застосовувати до амотризаційних відрахувань коефіцієнт 0,75. От просто так. Щоб підприємства менше відраховували до фонду амортизації, і платили більше податків. Так що держава завжди може "кинути" як завгодно, і про це варто весь час пам'ятати.