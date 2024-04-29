а ще замість хліба можуть порадити їсти "піроженоє", це з тої самої опери
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Додано: Чет 06 чер, 2024 17:32
Re: Великих пенсій не буде: у Кабміні радять українцям...
Додано: Чет 06 чер, 2024 17:40
Додано: Чет 06 чер, 2024 19:21
“кинути” повинні увесь світ.
Бо увесь світ споживає вдвічі більше, аніж Земля встигає відтворити (див. “день екологічного боргу”). І укри -- якраз на цьому середньому рівні...
Додано: Чет 06 чер, 2024 21:36
Навіщо такі непопулярні складнощі? Просто не будуть індексувати, або будуть робити це недостатньо, і інфляція старі пенсії з'їсть, приблизно як з'їла радянські вклади.
Хоча є і протилежний приклад. На початку 2000-х я займався бухгалтерією одного підприємства. От є в бухгалтерії таке поняття - амортизація. Обладнання та будівля самі по собі не входять до складу готової продукції, але ж зношуються у процесі її вироблення, і тому це поступове зменшення вартості закладується у собівартість продукції, як і витратні матеріали та праця. Більше собівартість, відповідно менше прибуток, і менше податку на прибуток, більше коштів у підприємства для оновлення того самого обладнання і будівель. З якою швидкістю вартість того чи іншого об'єкта амортизується -- методики і таблиці відпрацьовані і виверені, щоб більш-менш відповідали реальному зношенну, ще десятиріччя тому, і доволі точно відображали дійсність. Але кабінет міністрів України прийняв постанову, де постановив застосовувати до амотризаційних відрахувань коефіцієнт 0,75. От просто так. Щоб підприємства менше відраховували до фонду амортизації, і платили більше податків. Так що держава завжди може "кинути" як завгодно, і про це варто весь час пам'ятати.
Додано: Чет 06 чер, 2024 23:33
M-Audio
Індексування -- це, як я розумію, щорічний перерахунок пенсій відповідно до оновленої “середн.зарплати за останні три роки”?
Бо решта коеф. у непрацюючої людини не змінюються. Ніяк.
Але тоді вийде якось дивно...
Бо свіженьким (цьогорічним) пенсам порахують по свіжій середн.зарпл.
А минулорічним -- ні?
Але ж і серед пенсів є розумні люди...
І їх може обурити навіть не стільки “заморож.пенсій”, скільки отака дивна диференціація.
Чи буде якесь “елегант.рішення”? Рахувати не 3 минулі роки. А 6.，але з коеф 1/2?
Чи навіть і 9 з коеф 1/3?
Це видається кращим рішенням аніж стрибком підіймати пенс.вік, а млн, що вже “встигли” потім хихотітимуть над “невдахами”...
Додано: П'ят 07 чер, 2024 01:10
В смысле пенсию по страрости не платить? Так это не ситуацию исправит а приведет к тому что будет еще больше бомжей. Ситуацию исравит когда красть меньше будут - это же ненормально когда в такой бедной стране такие богатые тачки по центру Киева ездят.
Додано: П'ят 07 чер, 2024 01:30
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