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Finance.ua: Пенсійні
системи світу

Finance.ua: Пенсійні системи світу
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Як заощаджувати та економити
Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2024 16:33

Finance.ua: Пенсійні системи світу

Пропонуємо до обговорення:
Чого може повчитися Україна у США, Польщі чи Норвегії
Пригадуєте слова прем’єр-міністра Дениса Шмигаля: через 15 років держава не зможе платити пенсії?

Невтішні прогнози підтверджує і статистика. Дефіцит Пенсійного фонду у 2020 році склав 13,2 млрд грн, а за перший квартал 2021 року – 7,5 млрд грн.

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D2
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2024 16:34

Як бачимо, навіть в найбагатших країнах світу покладатися на державу в питаннях пенсії - досить ризикова справа. В США - контроль над "корпоративними" 401к-пенсіями примарний, але загальне навантаження саме на бюджет - не дуже високе. А Німеччина з своїма дотаціями на рівні 100млрд євро на рік - довго не протримається - вже майже 20% бюджету тільки на дотації пенсійній системі. І при цьому всьому в Україні тупо нічого не роблять для розвитку фондового ринку, ринку облігацій тощо. Недержавні пенсійні фонди просто не мають практично ніяких інструментів для інвестування, окрім ОВДП та депозитів.

Тож навіть сценарій "націоналізації" недержавним пенсійним фондам України особливо не загрожує - обсяг активів в управлінні настільки невеликий (менше 3'000'000'000 гривень), що на нього навіть "акули" крадівництва та олігархії не зазіхають. Єдина спроба "опанувати" була від Тигіпка, який спробував проштовхнути Накопичувальний фонд з обов'язковими відрахуваннями з ЗП в розмірі "від 2.5%", що в перший рік давало приблизно 8'000'000'000 гривень. Але проштовхнути закон, який би вивів Накопичувальний фонд з сфери управління ПФУ та дозволив би міністру соц.політики напряму призначати та контролювати тих, хто управляв би цима грошима - не пройшла. Дуже складно виявилось. Не подужав.
orest_garay
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