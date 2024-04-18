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Понад чверть українців
володіють криптою — дослідження

Понад чверть українців володіють криптою — дослідження
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 04 чер, 2024 16:58

Понад чверть українців володіють криптою — дослідження

Пропонуємо до обговорення:
26% українців володіють криптовалютами.

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Понад чверть українців володіють криптою — дослідження
R2
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Повідомлення Додано: Вів 04 чер, 2024 16:58

Шановні читачі, а як Ви ставитеся до криптовалюти?
Чи не надто ризикований актив?
Ірина_
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