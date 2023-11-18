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Яку пенсію отримуватимуть
працівники з зарплатою 15...

Яку пенсію отримуватимуть працівники з зарплатою 15...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2024 00:35

Яку пенсію отримуватимуть працівники з зарплатою 15...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні із зарплатою у 15 тис. грн можна розраховувати на пенсію у 4 228,2 грн.

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Яку пенсію отримуватимуть працівники з зарплатою 15 тисяч гривень
R2
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