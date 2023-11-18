В Україні із зарплатою у 15 тис. грн можна розраховувати на пенсію у 4 228,2 грн.
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Яку пенсію отримуватимуть працівники з зарплатою 15 тисяч гривень
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Додано: Пон 10 чер, 2024 00:35
Яку пенсію отримуватимуть працівники з зарплатою 15...
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Яку пенсію отримуватимуть працівники з зарплатою 15 тисяч гривень
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