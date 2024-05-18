Українці стверджують, що мобілізація повинна бути справедливою і добре організованою. Найбільше підтримують мобілізацію українці пенсійного віку.
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Чи підтримують українці мобілізацію — результати дослідження
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Додано: Сер 12 чер, 2024 13:18
Чи підтримують українці мобілізацію — результати дослідження
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Дивися повний текст
Чи підтримують українці мобілізацію — результати дослідження
Додано: Сер 12 чер, 2024 13:18
Ну це ні про що статистика. Треба ж було вказати скільки серед тих "українців" жінок яких ніхто нікуда не мобілізує :) Там скоріш за все велика різниця між жінками і чоловіками щодо "підтримки" :)
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