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Чи підтримують українці
мобілізацію — результати дослідження

Чи підтримують українці мобілізацію — результати дослідження
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2024 13:18

Чи підтримують українці мобілізацію — результати дослідження

Пропонуємо до обговорення:
Українці стверджують, що мобілізація повинна бути справедливою і добре організованою. Найбільше підтримують мобілізацію українці пенсійного віку.

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Чи підтримують українці мобілізацію — результати дослідження
R2
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Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2024 13:18

Ну це ні про що статистика. Треба ж було вказати скільки серед тих "українців" жінок яких ніхто нікуда не мобілізує :) Там скоріш за все велика різниця між жінками і чоловіками щодо "підтримки" :)
vovka2008
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Модератори: Ірина_, Модератор

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