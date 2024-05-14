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Міноборони розробляє нову
стратегію залучення людей до...

Міноборони розробляє нову стратегію залучення людей до...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2024 16:40

Міноборони розробляє нову стратегію залучення людей до...

Пропонуємо до обговорення:
Міністерство оборони України розпочало розробку Стратегії залучення, розвитку та утримання людського капіталу у Силах оборони на період до 2032 року.

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Міноборони розробляє нову стратегію залучення людей до Сил оборони
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Грантоїди.
Єдине, що потрібно - щоб діти депутатів, суддів, топменеджерів та приблатнені прокурори, митники, податківці служили як звичайні мобілізовані: на передовій в дшв. І зразу ще і наші втрати зменьшаться...
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Модератори: Ірина_, Модератор

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