RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення
публікацій Finance.ua
/
Програму пільгової іпотеки
«єОселя» планують переформатовати

Програму пільгової іпотеки «єОселя» планують переформатовати
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2024 23:02

Програму пільгової іпотеки «єОселя» планують переформатовати

Пропонуємо до обговорення:
Державна програма пільгової іпотеки «єОселя» має бути переформатована з метою фокусу на первинному ринку житла.

Дивися повний текст
Програму пільгової іпотеки «єОселя» планують переформатовати
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 99998
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 151 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2024 23:02

А як бути з тими хто хоче купити хату в своєму рідному селі,там що будують новенькі будинки.
komandordachnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 24.06.24
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2024 17:02

дивні люди - дешеві кредити збільшують вартість житла на ринку. їм що - нове житло ще не достатньо дороге?
просто стимулювати кредитами покупцям можна - але при цьому вартість зростає приблизно на ті "пільгові" проценти
agmkv70
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3
З нами з: 14.09.23
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2024 17:27

Хотів додати: якщо розумно обмежать вартість квадрата, то може і буде стимуляція. Але там потрібно думати і обмеження повинне бути гнучким - через різні умови в регіонах. Бо зразу можна сказати, що ціна яка була нижчою за ліміт підскакує впритул до ліміту. ну і всілякі обхідні маневри треба з самого початку перекривати.
agmkv70
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3
З нами з: 14.09.23
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
За кошти, які планують витратити на будівництво метро на...
R2 » Суб 24 лют, 2024 09:02
2 571
Переглянути останнє повідомлення
Суб 24 лют, 2024 12:30
unicdima
В ООН стверджують, що до 80% біженців з України планують...
R2 » Нед 04 лют, 2024 01:03
1 480
Переглянути останнє повідомлення
Нед 04 лют, 2024 09:15
Andrey2512
У МОН планують зменшити кількість ЗВО в Україні
R2 » Нед 21 січ, 2024 18:29
1 301
Переглянути останнє повідомлення
Нед 21 січ, 2024 18:29
Investor_K

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (6485)
27.06.2024 17:07
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.