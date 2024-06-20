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Finance.ua: Удари по
енергосистемі: що може зробити...

Finance.ua: Удари по енергосистемі: що може зробити...
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2024 08:22

Finance.ua: Удари по енергосистемі: що може зробити...

Пропонуємо до обговорення:
Про те, скільки ми втратили, та що потрібно зробити, щоб було краще
Чи може Україна повернутися до минулого рівня генерації? Що треба зробити, аби убезпечити електросистему від повного блекауту? Чи може “зелена” енергетика покрити дефіцит електросистеми? На усі ці питання намагався знайти відповіді Finance.ua.

Дивися повний текст Удари по енергосистемі: що може зробити Україна, щоб убезпечити себе від блекаутів
D2
 
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