Ціни на продукти в Україні минулого тижня змінилися різноспрямовано. Найбільше здивували ціни на малину.
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Ціни на деякі продукти обвалилися за тиждень
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Вів 02 лип, 2024 09:30
Ціни на деякі продукти обвалилися за тиждень
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Ціни на деякі продукти обвалилися за тиждень
Додано: Вів 02 лип, 2024 09:30
Ну скільки ще будете писати "торгується" про неживих предметів? Торгується той, хто хоче отримати вигіднішу ціну за товар. Зелень не може "торгуватись"...
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