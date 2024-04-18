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Закладено долар до 47 гривень:
як курс вплине на...

Закладено долар до 47 гривень: як курс вплине на...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2024 20:21

Закладено долар до 47 гривень: як курс вплине на...

Пропонуємо до обговорення:
У вартість житлових об’єктів, старт будівництва яких розпочнеться у другому кварталі, закладено курс долара до гривні на рівні 45−47 грн/дол.

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Закладено долар до 47 гривень: як курс вплине на вартість нового житла
R2
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2024 20:21

в другому квартали какого года? потому, что другой квартал этого уже закончился.
summacut
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