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Питання, що пов'язані з банківськими картками
Додано: П'ят 12 лип, 2024 17:09
открыть счет удаленно. какой банк?
в каком банке можно счет открыть удаленно? карту хочу получить в лондоне. есть такие? благодарю
Додано: Нед 11 сер, 2024 14:51
Можно узнать ещё какие банки могут отправить карту новой почтой. Монобанк вроде
Додано: Нед 11 сер, 2024 16:36
Sense банк і багато інших
але мабуть колезі треба британський банк відкрити?
Додано: П'ят 16 сер, 2024 23:43
strelyaeva1
у меня в привате и монобанке есть счета. монобанк карту выслал в польшу. сервис в целом радует. я последние 24 года постоянно проживаю в великобритании. счетов в местных банках хватает ) интересуют именно украинские банки в которых счет можно открыть удаленно, и карту чтобы выслали за пределы украины.
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