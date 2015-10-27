Что на самом деле случилось с Трампом? Было ли реальное поку

Додано: Вів 16 лип, 2024 15:21

vitaliiangel написав: Как раз на финанс юа тебе расскажут Как раз на финанс юа тебе расскажут

Ты был свидетелем? Лично там присутствовал? Наверняка нет.Это точно также, как и твое отсутствие на государственных совещаниях, на "нуле" и многих других критически важных местах не мешает тебе высказывать различные мнения на форуме слишком часто.Если по теме, то в США нет статуса войны и как следствие различные видео, снятые кем попало, публикуются свободно в том числе и видео про встречи Трампа с избирателями. На одном из видео, что очень интересно, виден стрелок, лежащий на крыше, которые через какое-то время начнет стрельбу в сторону трибуны с Трампом и вскоре после этого сам будет застрелен охраной Трампа.Чуть позже будут опубликованы и схемы расположения всех участников тех кровавых событий. Главное из схем:1) Стрелок-убийца находился на крыше одноэтажного здания, Трамп стоял к нему правым боком, расстояние до Трампа от него было ~135 метров.2) Снайпер из охраны Трампа находился в здании сзади Трампа и до стрелка убийцы от него было расстояние ~120-130 м.3) Винтовка стрелка-убийцы это полуавтоматический карабин AR-15 (гражданское оружие, принадлежавшее его отцу).4) Стрелок-убийца успел сделать не менее 5 выстрелов и ни разу не попал в Трампа.Есть ли у тебя другие данные, которые противоречат вышеприведенным?