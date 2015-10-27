Что на самом деле случилось с Трампом? Было ли реальное поку

|
Додано: Пон 15 лип, 2024 19:55
Добрый вечер,
Сегодня многих наверняка интересует ситуация, которая сложилась с Трампом - кандидатом на пост президента США, который оказался под обстрелом во время своего выступления из широко распространенной полуавтоматической винтовки АR-15, которая считается в США гражданским оружием.
Стрелок убит охраной, Трампу задело ухо, убит один присутствующий на трибуне почитатель кандидата и ранены вроде два человека. Событие из ряда вон выходящее.
Какие версии есть у вас?
Первой моей версией, которая возникла сразу же после опубликованного видео была такая:
имитация чистой воды покушения на кандидата, оружие типа пневматики, может ранить легко разве что. Но сообщения о раненных и одном убитом развеяло эту первоначальную версию.
Версия о работе профессионала по устранению Трампа так и не всплыла наверх. Какой там нафиг профессионал?
После появления в доступе видео и схем расположения стрелка на крыше одноэтажного здания на расстоянии 130 метров до Трампа, Трампа на трибуне и его охраны версия с покушением полностью оказалась в тупике. Что же на самом деле произошло?
Давайте свои версии. Потом выберем ту единственную, которая объяснит абсолютно все.
Додано: Пон 15 лип, 2024 22:29
Как раз на финанс юа тебе расскажут
Додано: Пон 15 лип, 2024 23:41
Версія - там дійсно відбувся замах на вбивство. В Америці таке нерідко буває, а кількох президентів було навіть вбито. Трамп - везунчик, після замаху на Рейгана за нього проголосувало 49 штатів, якщо не помиляюсь.
Додано: Вів 16 лип, 2024 14:58
The_Rebel написав:
Версія - там дійсно відбувся замах на вбивство. В Америці таке нерідко буває, а кількох президентів було навіть вбито. Трамп - везунчик, після замаху на Рейгана за нього проголосувало 49 штатів, якщо не помиляюсь.
Трамп просто обязан воспользоваться ситуацией на выборах, которая сложилась после покушения и связанного с этим повреждения правого уха. Думаю, что так и будет.
Кстати, такое нередко бывает в избирательном процессе и в других странах. К примеру, даже в Украине был прецедент с Ющенко, которого хотел кто-то отравить и последствия этой попытки были видны на его лице. Не берусь утверждать, что это правда. Так как всегда есть что-то неизвестное, переворачивающее с головы на ноги даже в таких случаях.
Додано: Вів 16 лип, 2024 15:21
vitaliiangel написав:
Как раз на финанс юа тебе расскажут
Ты был свидетелем? Лично там присутствовал? Наверняка нет.
Это точно также, как и твое отсутствие на государственных совещаниях, на "нуле" и многих других критически важных местах не мешает тебе высказывать различные мнения на форуме слишком часто.
Если по теме, то в США нет статуса войны и как следствие различные видео, снятые кем попало, публикуются свободно в том числе и видео про встречи Трампа с избирателями. На одном из видео, что очень интересно, виден стрелок, лежащий на крыше, которые через какое-то время начнет стрельбу в сторону трибуны с Трампом и вскоре после этого сам будет застрелен охраной Трампа.
Чуть позже будут опубликованы и схемы расположения всех участников тех кровавых событий. Главное из схем:
1) Стрелок-убийца находился на крыше одноэтажного здания, Трамп стоял к нему правым боком, расстояние до Трампа от него было ~135 метров.
2) Снайпер из охраны Трампа находился в здании сзади Трампа и до стрелка убийцы от него было расстояние ~120-130 м.
3) Винтовка стрелка-убийцы это полуавтоматический карабин AR-15 (гражданское оружие, принадлежавшее его отцу).
4) Стрелок-убийца успел сделать не менее 5 выстрелов и ни разу не попал в Трампа.
Есть ли у тебя другие данные, которые противоречат вышеприведенным?
Додано: П'ят 03 жов, 2025 14:41
кров була фейкова, бо вухо неушкоджене. а навіть якби було ушкоджене, такі бризки як в нього були на обличі неможливі. тобто готувались до "замаху". красиве фото на фоні прапору, на яке витратили хвилину часу - не відповідає протоколам безпеки. фраза "файт файт файт", обнімашки і кулак - явно заготовлена. стрілець ще на даху, а вони фотки роблять.
99% фейк, який дуже допоміг на виборах
