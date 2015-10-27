RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Что на самом деле случилось с
Трампом? Было ли реальное поку

Что на самом деле случилось с Трампом? Было ли реальное поку
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2024 19:55

Что на самом деле случилось с Трампом? Было ли реальное поку

Добрый вечер,

Сегодня многих наверняка интересует ситуация, которая сложилась с Трампом - кандидатом на пост президента США, который оказался под обстрелом во время своего выступления из широко распространенной полуавтоматической винтовки АR-15, которая считается в США гражданским оружием.

Стрелок убит охраной, Трампу задело ухо, убит один присутствующий на трибуне почитатель кандидата и ранены вроде два человека. Событие из ряда вон выходящее.

Какие версии есть у вас?

Первой моей версией, которая возникла сразу же после опубликованного видео была такая:
имитация чистой воды покушения на кандидата, оружие типа пневматики, может ранить легко разве что. Но сообщения о раненных и одном убитом развеяло эту первоначальную версию.

Версия о работе профессионала по устранению Трампа так и не всплыла наверх. Какой там нафиг профессионал?

После появления в доступе видео и схем расположения стрелка на крыше одноэтажного здания на расстоянии 130 метров до Трампа, Трампа на трибуне и его охраны версия с покушением полностью оказалась в тупике. Что же на самом деле произошло?

Давайте свои версии. Потом выберем ту единственную, которая объяснит абсолютно все.
buratinyo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1877
З нами з: 28.04.16
Подякував: 2900 раз.
Подякували: 516 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2024 22:29

Как раз на финанс юа тебе расскажут
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 30717
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2523 раз.
Подякували: 3507 раз.
 
Профіль
 
2
3
Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2024 23:41

Версія - там дійсно відбувся замах на вбивство. В Америці таке нерідко буває, а кількох президентів було навіть вбито. Трамп - везунчик, після замаху на Рейгана за нього проголосувало 49 штатів, якщо не помиляюсь.
The_Rebel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 809
З нами з: 01.06.19
Подякував: 108 раз.
Подякували: 211 раз.
 
Профіль
 
2
1
Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2024 14:58

  The_Rebel написав:Версія - там дійсно відбувся замах на вбивство. В Америці таке нерідко буває, а кількох президентів було навіть вбито. Трамп - везунчик, після замаху на Рейгана за нього проголосувало 49 штатів, якщо не помиляюсь.


Трамп просто обязан воспользоваться ситуацией на выборах, которая сложилась после покушения и связанного с этим повреждения правого уха. Думаю, что так и будет.

Кстати, такое нередко бывает в избирательном процессе и в других странах. К примеру, даже в Украине был прецедент с Ющенко, которого хотел кто-то отравить и последствия этой попытки были видны на его лице. Не берусь утверждать, что это правда. Так как всегда есть что-то неизвестное, переворачивающее с головы на ноги даже в таких случаях.
buratinyo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1877
З нами з: 28.04.16
Подякував: 2900 раз.
Подякували: 516 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2024 15:21

  vitaliiangel написав:Как раз на финанс юа тебе расскажут


Ты был свидетелем? Лично там присутствовал? Наверняка нет. :mrgreen:

Это точно также, как и твое отсутствие на государственных совещаниях, на "нуле" и многих других критически важных местах не мешает тебе высказывать различные мнения на форуме слишком часто.

Если по теме, то в США нет статуса войны и как следствие различные видео, снятые кем попало, публикуются свободно в том числе и видео про встречи Трампа с избирателями. На одном из видео, что очень интересно, виден стрелок, лежащий на крыше, которые через какое-то время начнет стрельбу в сторону трибуны с Трампом и вскоре после этого сам будет застрелен охраной Трампа.

Чуть позже будут опубликованы и схемы расположения всех участников тех кровавых событий. Главное из схем:

1) Стрелок-убийца находился на крыше одноэтажного здания, Трамп стоял к нему правым боком, расстояние до Трампа от него было ~135 метров.
2) Снайпер из охраны Трампа находился в здании сзади Трампа и до стрелка убийцы от него было расстояние ~120-130 м.
3) Винтовка стрелка-убийцы это полуавтоматический карабин AR-15 (гражданское оружие, принадлежавшее его отцу).
4) Стрелок-убийца успел сделать не менее 5 выстрелов и ни разу не попал в Трампа.

Есть ли у тебя другие данные, которые противоречат вышеприведенным?
buratinyo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1877
З нами з: 28.04.16
Подякував: 2900 раз.
Подякували: 516 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 03 жов, 2025 14:41

кров була фейкова, бо вухо неушкоджене. а навіть якби було ушкоджене, такі бризки як в нього були на обличі неможливі. тобто готувались до "замаху". красиве фото на фоні прапору, на яке витратили хвилину часу - не відповідає протоколам безпеки. фраза "файт файт файт", обнімашки і кулак - явно заготовлена. стрілець ще на даху, а вони фотки роблять.

99% фейк, який дуже допоміг на виборах
trololo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6270
З нами з: 16.10.14
Подякував: 2697 раз.
Подякували: 1422 раз.
 
Профіль
 
1
1
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В ВР пытаются узаконить коррупцию на самом высшем уровне
ТупУм » Чет 29 жов, 2015 13:54
0 2572
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 жов, 2015 13:54
ТупУм
Нардеп подсчитал, что один голос на выборах мэра Киева обоше
ТупУм » Вів 27 жов, 2015 16:36
0 2543
Переглянути останнє повідомлення
Вів 27 жов, 2015 16:36
ТупУм

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
monobank (2653)
03.10.2025 15:37
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.