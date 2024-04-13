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Коли покращиться ситуація
з відключеннями світла:...

Коли покращиться ситуація з відключеннями світла:...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2024 12:32

Коли покращиться ситуація з відключеннями світла:...

Пропонуємо до обговорення:
У серпні відключень електроенергії стане менше, або ж вони будуть менш тривалими.

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Коли покращиться ситуація з відключеннями світла: прогноз «Укренерго»
R2
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2024 12:32

Шановні читачі, як Ви справляєтеся зі спекою? Чи є для Вас справжнім викликом збереження їжі?
Та чи вистачає світла для елементарних побутових справ?
Ірина_
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2024 12:39

  Ірина_ написав:Шановні читачі, як Ви справляєтеся зі спекою? Чи є для Вас справжнім викликом збереження їжі?
Та чи вистачає світла для елементарних побутових справ?

Я сделал себе вентиляторы на аккумуляторах. Ем овощи и каши, в холодильнике только вода. Пока проблема только одна, как за 2-3 часа зарядить 12-15 аккумуляторов, которые за 18 часов без света успевают сесть.
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