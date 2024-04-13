У серпні відключень електроенергії стане менше, або ж вони будуть менш тривалими.
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Коли покращиться ситуація з відключеннями світла: прогноз «Укренерго»
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Додано: Вів 16 лип, 2024 12:32
Коли покращиться ситуація з відключеннями світла:...
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Коли покращиться ситуація з відключеннями світла: прогноз «Укренерго»
Додано: Вів 16 лип, 2024 12:32
Шановні читачі, як Ви справляєтеся зі спекою? Чи є для Вас справжнім викликом збереження їжі?
Та чи вистачає світла для елементарних побутових справ?
Додано: Вів 16 лип, 2024 12:39
Я сделал себе вентиляторы на аккумуляторах. Ем овощи и каши, в холодильнике только вода. Пока проблема только одна, как за 2-3 часа зарядить 12-15 аккумуляторов, которые за 18 часов без света успевают сесть.
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