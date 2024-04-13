Коли покращиться ситуація з відключеннями світла:...

Додано: Вів 16 лип, 2024 16:44

Ірина_ написав: Шановні читачі, як Ви справляєтеся зі спекою? Чи є для Вас справжнім викликом збереження їжі?

Та чи вистачає світла для елементарних побутових справ? Шановні читачі, як Ви справляєтеся зі спекою? Чи є для Вас справжнім викликом збереження їжі?Та чи вистачає світла для елементарних побутових справ?

А разве 32-33 градуса, которые сейчас в квартире - это жара?Жена ещё и требует воду в бойлере дополнительно нагревать потому, что такой температуры вода ей в душе слишком холодная. Я более холодолюбив, но аклиматизироваться к текущей температуре пока получается. Вот если в квартире за 36 перевалит, тогда придётся на водный образ жизни переходить, но надеюсь, что в этом сезоне до такого не дойдёт.С электроэнергией терпимо. Отключают обычно не более, чем на 6 часов и потом включают на 3, поэтому и холодильник более-менее держит и аккумы для освещения и компьютера более, чем достаточно времени зарядить. Хотя, чтобы пельмени в морозилке не слипались, желательно часа через 3-4 холодильник всё таки немного покормить. Еда обычная, сохраняется хорошо. Для бойлера и электрочайника дождаться очередного включения не очень напрягает, благо, я в совремеменную многоэтажку без газа из хрущёвки перебираться не тороплюсь, пусть риэлторы и рассказывают, что там жить гораздо комфортнее.