Коли покращиться ситуація з відключеннями світла:...

Додано: Вів 16 лип, 2024 19:10

lel написав: Запропонуйте, пліз, рішення як встигнути зарядити акумулятори? По 7 годин нема, включають на 2 години.

Для повербанків замовив "швидкі" зарядки з шнурками 65-120 китайських вольт.

Свинцеві і agm 7-9А почав заряджати автомобільною зарядкою з великим током 5А. Знаю, що багато. А як зарядити? Зарядка з UPS не встигає. Запропонуйте, пліз, рішення як встигнути зарядити акумулятори? По 7 годин нема, включають на 2 години.Для повербанків замовив "швидкі" зарядки з шнурками 65-120 китайських вольт.Свинцеві і agm 7-9А почав заряджати автомобільною зарядкою з великим током 5А. Знаю, що багато. А як зарядити? Зарядка з UPS не встигає.

Не понял почему AGM выписан отдельно от свинца. Это какой-то неСвинец при таком малом времени на заряд не фонтан. Нужно иметь запас по ёмкости на порядок. И тогда по стоимости становится кабы не больше лития. Разве что хочется заодно силовых тренировок в тяжёлом весе. А так LiFePO4 и к нему зарядки на 100 A нашё всё. В принципе, можно его полностью и за два часа заряжать, но он тогда сильно греется. Свои я током 0.4c предпочитаю заряжать. Если есть только два часа, тогда для такого режима нужно иметь запас ёмкости минимум в полтора раза. Это не много. Я держу запас раз в 8-10 (лень считать).А типовой UPS и не должен быстро заряжать аккумы. Если мы про домашний сегмент, то в нём всё максимально компактно и удешевлено, лишь бы немного поработать на разряде, не успев за это время перегреться, и медленно зарядить потом опять же не перегреваясь.