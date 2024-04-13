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Коли покращиться ситуація
з відключеннями світла:...

Коли покращиться ситуація з відключеннями світла:...
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  #<12
Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2024 20:00

Re: Коли покращиться ситуація з відключеннями світла:...

moveton написав:
  lel написав:Запропонуйте, пліз, рішення як встигнути зарядити акумулятори? По 7 годин нема, включають на 2 години.
Для повербанків замовив "швидкі" зарядки з шнурками 65-120 китайських вольт.
Свинцеві і agm 7-9А почав заряджати автомобільною зарядкою з великим током 5А. Знаю, що багато. А як зарядити? Зарядка з UPS не встигає.

Не понял почему AGM выписан отдельно от свинца. Это какой-то не свинцово-кислотный AGM?
Свинец при таком малом времени на заряд не фонтан. Нужно иметь запас по ёмкости на порядок. И тогда по стоимости становится кабы не больше лития. Разве что хочется заодно силовых тренировок в тяжёлом весе. А так LiFePO4 и к нему зарядки на 100 A нашё всё. В принципе, можно его полностью и за два часа заряжать, но он тогда сильно греется. Свои я током 0.4c предпочитаю заряжать. Если есть только два часа, тогда для такого режима нужно иметь запас ёмкости минимум в полтора раза. Это не много. Я держу запас раз в 8-10 (лень считать).

А типовой UPS и не должен быстро заряжать аккумы. Если мы про домашний сегмент, то в нём всё максимально компактно и удешевлено, лишь бы немного поработать на разряде, не успев за это время перегреться, и медленно зарядить потом опять же не перегреваясь.


Домашній сегмент. Agm- теж свинцеві. Розібрав домашній УПС і з офісу старі АКБ віддали. Використовую - один для роутера, інші на освітлення, в кожну кімнату по одному. Заряджаю, тим же Упсом , вивів провода. При зарядці автомобільною зарядкою 5А і напруга зарядки 14.6В гріється і пробки з АКБ вилітають. Освітлення по кімнатам майже стаціонарно закріплено, лед. лента і лампи 12В.
1. Купити більш ємні АКБ? (4 шт) по 50А.год.? І заряджати автомобільною?
2. Пришвидшити зарядку існуючих АКБ 7-9А?
lel
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2024 20:24

  lel написав:Домашній сегмент. Agm- теж свинцеві. Розібрав домашній УПС і з офісу старі АКБ віддали. Використовую - один для роутера, інші на освітлення, в кожну кімнату по одному. Заряджаю, тим же Упсом , вивів провода. При зарядці автомобільною зарядкою 5А і напруга зарядки 14.6В гріється і пробки з АКБ вилітають. Освітлення по кімнатам майже стаціонарно закріплено, лед. лента і лампи 12В.
1. Купити більш ємні АКБ? (4 шт) по 50А.год.? І заряджати автомобільною?
2. Пришвидшити зарядку існуючих АКБ 7-9А?

Ничего не понял. Что такое "АКБ 7-9А"? Это его максимальный паспортный ток заряда? Разряда? И самое главное: какая ёмкость-то нужна и мощность зарядки? То, что пробки вылетают, подсказывает, что нынешняя мощность для этих акков слишком велика. Так что или снижать мощность или переходить на более ёмкие. На какие именно переходить и чем заряжать - опять же всецело зависит какую мощность заряда они должны держать. Если устраивает заряжать мощностью в несчастные 73 Вт - можно и остаться на свинце, хотя я не уверен, что он будет дешевле LiFePO4 той же эффективной ёмкости. Как я уже говорил, для той же мощности зарядки ёмкости свинца нужно иметь минимум в 4 раза больше, чем лития.

Лично мне свинец давно не вариант. Когда-то имел в хозяйстве, но блин - 60 Ач при 12 В весило 30 кг. А сейчас у меня лития даже паспортной ёмкости в несколько раз больше. От свинца такой ёмкости у меня пол провалится.
moveton
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  #<12
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