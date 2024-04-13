Коли покращиться ситуація з відключеннями світла:...

Додано: Вів 16 лип, 2024 22:57

UA написав: Со всем согласен. Только где сейчас в Украине качественный LiFePO4 взять?

Не разбалансирование бу ячейки с али, не ячейки боченки сомнительного происхождения.

Со всем согласен. Только где сейчас в Украине качественный LiFePO4 взять?Не разбалансирование бу ячейки с али, не ячейки боченки сомнительного происхождения.

UA написав: Тут человек писал про 65 ампер выхода со 100 амперного LiFePO4.

Ну инвертор 15 ампер на себя взял, где ещё 20 ампер?. Тут человек писал про 65 ампер выхода со 100 амперного LiFePO4.Ну инвертор 15 ампер на себя взял, где ещё 20 ампер?.

Не знаю. Наверное, то, что продаётся на OLX долларов по 400-500 за 1280 Втч приличное, но я такое не покупал. В 2022м на OLX купил один Volt. По моим прикидкам похож на честную ёмкость. Нужно было тогда послушаться намёка продавца и взять кучку. Но тогда я совсем не понимал в этой теме и 1280 Втч казалось дофига. Оно таки по сравнению с UPS и даже вышеупомянутым автомобильным много, но быстро захотелось побольше. А на второй раз мне впарили говнокитай с реальной ёмкостью в треть от номинала. Причём обидно даже не то, что он говно, а что я тогда спецом брал на OLX вместо Алиэкспресса потому, что было важно получить его быстро и продавцы втирали, что буквально за неделю всё будет. В итоге меня кормили завтраками несколько недель и с Али пришло бы ненамного дольше. В общем, на OLX я больше не беру, а как раз заказываю с Али. Пока доволен. Два Jsdsolar честной ёмкости (т.е. такой же, как у Volt). Третий оказался бракованным и показал только треть от паспортной. Диспут, быстрый возврат денег, как за бесплатно - отличный акк. Через месяцок с того же Али приедет GTK. Посмотрим, что за зверь. Если покупать в Украине - это религия, то ничем не помогу.А как определить сколько должно быть-то? С тех акков, что я считаю хорошими, я на выходе инвертора вижу 75% от паспортной ёмкости. Сколько там пришло на вход инвертору мне измерить нечем. Может он и ест все 25%. После UPS на свинце, где с самыми понтовыми акками на выходе видишь 30% от номинала, и 75% это круто. Может в акках той же ёмкости за $500 вместо $230 будет на выходе энергии и будет на 10% выше (точно не больше). А может и не будет. Столько платить я не вижу смысла даже, если будет.