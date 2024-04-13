Коли покращиться ситуація з відключеннями світла:...
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lel написав:Запропонуйте, пліз, рішення як встигнути зарядити акумулятори? По 7 годин нема, включають на 2 години. Для повербанків замовив "швидкі" зарядки з шнурками 65-120 китайських вольт. Свинцеві і agm 7-9А почав заряджати автомобільною зарядкою з великим током 5А. Знаю, що багато. А як зарядити? Зарядка з UPS не встигає.
Не понял почему AGM выписан отдельно от свинца. Это какой-то не свинцово-кислотный AGM? Свинец при таком малом времени на заряд не фонтан. Нужно иметь запас по ёмкости на порядок. И тогда по стоимости становится кабы не больше лития. Разве что хочется заодно силовых тренировок в тяжёлом весе. А так LiFePO4 и к нему зарядки на 100 A нашё всё. В принципе, можно его полностью и за два часа заряжать, но он тогда сильно греется. Свои я током 0.4c предпочитаю заряжать. Если есть только два часа, тогда для такого режима нужно иметь запас ёмкости минимум в полтора раза. Это не много. Я держу запас раз в 8-10 (лень считать).
А типовой UPS и не должен быстро заряжать аккумы. Если мы про домашний сегмент, то в нём всё максимально компактно и удешевлено, лишь бы немного поработать на разряде, не успев за это время перегреться, и медленно зарядить потом опять же не перегреваясь.
Домашній сегмент. Agm- теж свинцеві. Розібрав домашній УПС і з офісу старі АКБ віддали. Використовую - один для роутера, інші на освітлення, в кожну кімнату по одному. Заряджаю, тим же Упсом , вивів провода. При зарядці автомобільною зарядкою 5А і напруга зарядки 14.6В гріється і пробки з АКБ вилітають. Освітлення по кімнатам майже стаціонарно закріплено, лед. лента і лампи 12В. 1. Купити більш ємні АКБ? (4 шт) по 50А.год.? І заряджати автомобільною? 2. Пришвидшити зарядку існуючих АКБ 7-9А?
lel написав:Домашній сегмент. Agm- теж свинцеві. Розібрав домашній УПС і з офісу старі АКБ віддали. Використовую - один для роутера, інші на освітлення, в кожну кімнату по одному. Заряджаю, тим же Упсом , вивів провода. При зарядці автомобільною зарядкою 5А і напруга зарядки 14.6В гріється і пробки з АКБ вилітають. Освітлення по кімнатам майже стаціонарно закріплено, лед. лента і лампи 12В. 1. Купити більш ємні АКБ? (4 шт) по 50А.год.? І заряджати автомобільною? 2. Пришвидшити зарядку існуючих АКБ 7-9А?
Ничего не понял. Что такое "АКБ 7-9А"? Это его максимальный паспортный ток заряда? Разряда? И самое главное: какая ёмкость-то нужна и мощность зарядки? То, что пробки вылетают, подсказывает, что нынешняя мощность для этих акков слишком велика. Так что или снижать мощность или переходить на более ёмкие. На какие именно переходить и чем заряжать - опять же всецело зависит какую мощность заряда они должны держать. Если устраивает заряжать мощностью в несчастные 73 Вт - можно и остаться на свинце, хотя я не уверен, что он будет дешевле LiFePO4 той же эффективной ёмкости. Как я уже говорил, для той же мощности зарядки ёмкости свинца нужно иметь минимум в 4 раза больше, чем лития.
Лично мне свинец давно не вариант. Когда-то имел в хозяйстве, но блин - 60 Ач при 12 В весило 30 кг. А сейчас у меня лития даже паспортной ёмкости в несколько раз больше. От свинца такой ёмкости у меня пол провалится.
Ірина_ написав:Шановні читачі, як Ви справляєтеся зі спекою? Чи є для Вас справжнім викликом збереження їжі? Та чи вистачає світла для елементарних побутових справ?
Я сделал себе вентиляторы на аккумуляторах. Ем овощи и каши, в холодильнике только вода. Пока проблема только одна, как за 2-3 часа зарядить 12-15 аккумуляторов, которые за 18 часов без света успевают сесть.
Запропонуйте, пліз, рішення як встигнути зарядити акумулятори? По 7 годин нема, включають на 2 години. Для повербанків замовив "швидкі" зарядки з шнурками 65-120 китайських вольт. Свинцеві і agm 12В 7-9А почав заряджати автомобільною зарядкою з великим током 5А. Знаю, що багато. А як зарядити? Зарядка з UPS не встигає.
moveton написав:Ничего не понял. Что такое "АКБ 7-9А"? Это его максимальный паспортный ток заряда? Разряда? И самое главное: какая ёмкость-то нужна и мощность зарядки? То, что пробки вылетают, подсказывает, что нынешняя мощность для этих акков слишком велика. Так что или снижать мощность или переходить на более ёмкие. На какие именно переходить и чем заряжать - опять же всецело зависит какую мощность заряда они должны держать. Если устраивает заряжать мощностью в несчастные 73 Вт - можно и остаться на свинце, хотя я не уверен, что он будет дешевле LiFePO4 той же эффективной ёмкости. Как я уже говорил, для той же мощности зарядки ёмкости свинца нужно иметь минимум в 4 раза больше, чем лития.
Лично мне свинец давно не вариант. Когда-то имел в хозяйстве, но блин - 60 Ач при 12 В весило 30 кг. А сейчас у меня лития даже паспортной ёмкости в несколько раз больше. От свинца такой ёмкости у меня пол провалится.
Со всем согласен. Только где сейчас в Украине качественный LiFePO4 взять? Не разбалансирование бу ячейки с али, не ячейки боченки сомнительного происхождения. Тут человек писал про 65 ампер выхода со 100 амперного LiFePO4. Ну инвертор 15 ампер на себя взял, где ещё 20 ампер?.
UA написав:Со всем согласен. Только где сейчас в Украине качественный LiFePO4 взять? Не разбалансирование бу ячейки с али, не ячейки боченки сомнительного происхождения.
Не знаю. Наверное, то, что продаётся на OLX долларов по 400-500 за 1280 Втч приличное, но я такое не покупал. В 2022м на OLX купил один Volt. По моим прикидкам похож на честную ёмкость. Нужно было тогда послушаться намёка продавца и взять кучку. Но тогда я совсем не понимал в этой теме и 1280 Втч казалось дофига. Оно таки по сравнению с UPS и даже вышеупомянутым автомобильным много, но быстро захотелось побольше. А на второй раз мне впарили говнокитай с реальной ёмкостью в треть от номинала. Причём обидно даже не то, что он говно, а что я тогда спецом брал на OLX вместо Алиэкспресса потому, что было важно получить его быстро и продавцы втирали, что буквально за неделю всё будет. В итоге меня кормили завтраками несколько недель и с Али пришло бы ненамного дольше. В общем, на OLX я больше не беру, а как раз заказываю с Али. Пока доволен. Два Jsdsolar честной ёмкости (т.е. такой же, как у Volt). Третий оказался бракованным и показал только треть от паспортной. Диспут, быстрый возврат денег, как за бесплатно - отличный акк. Через месяцок с того же Али приедет GTK. Посмотрим, что за зверь. Если покупать в Украине - это религия, то ничем не помогу.
UA написав:Тут человек писал про 65 ампер выхода со 100 амперного LiFePO4. Ну инвертор 15 ампер на себя взял, где ещё 20 ампер?.
А как определить сколько должно быть-то? С тех акков, что я считаю хорошими, я на выходе инвертора вижу 75% от паспортной ёмкости. Сколько там пришло на вход инвертору мне измерить нечем. Может он и ест все 25%. После UPS на свинце, где с самыми понтовыми акками на выходе видишь 30% от номинала, и 75% это круто. Может в акках той же ёмкости за $500 вместо $230 будет на выходе энергии и будет на 10% выше (точно не больше). А может и не будет. Столько платить я не вижу смысла даже, если будет.
Ірина_ написав:У мене хоч EcoFlow швидко заряджає. Але ось охолодити проблематично. Ані ноут, ані станція не витримують спеки.
К сожалению не указано в ваттах что такое "быстро". И что такое "жара" тоже. На солнце сейчас и мирно стоящие автомобили вспыхивают (за сегодня только в одесских новостях пролетало про парочку), хоть они и железные. Если в тенёчке, т.е. на сейчас получается при температуре 33-35 Цельсия, то проблемы нет, если пользоваться техникой, где инженеры охлаждением озадачивались. У меня колхоз: отдельная зарядка, отдельный акк, отдельный инвертор и от него на компьютер в middle tower. Типовой заряд акка идёт на 570 Вт. Потом разряжается на 100 Вт на выходе инвертора (т.е. с акка скорее всего отдаётся где-то 125 Вт). Конечно, всё это в той или иной степени шумит карлсонами и теплее, чем воздух без них, но работает исправно не хуже, чем если бы воздух был на 10 градусов холоднее.
Не знаю что там понапихано в станцию, но подозреваю, что за счёт засовывания всего в одну коробку с охлаждением там гораздо хуже, чем если бы оно было более разбросано. Это если там вообще особо охлаждением озадачивались. Ноуты в этом плане органически проблемные: ну не получится у плотно забитой мелкой коробочки быть хорошо вентилируемой. Если прям нужен именно ноут, то или пользоваться игровыми моделями, где по-идее должен быть теплоотвод поприличнее или идти по пути его старших серверных братьев: тем или иным способом обеспечивать ноуту прохладное место. Я этого мазохизма не понимаю, поэтому у меня и "станция" россыпью и компьютер в корпусе с хорошей продуваемостью..
vitaliiangel написав:Так же запитываю вентиляторы сделанные из 12в моторчиков, 3 банки 18650 последовательно хватает на 4-5 часов работы.
Дивно, звичайний 15см Noctua, бере з павербанку (xstar на 2*5000мА 21700) через dс-dс 5,5В*0,1А, вистачає на 6+ годин, далі поки не треба. Пауербанк встагає зарядитись повністю через протокол швидкої зарядки 12,2В * 1,5А
vitaliiangel написав:Есть ещё лучше решение на контролере ip5389
vitaliiangel написав:Потом этими банками я запитываю такие лампы https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/akku ... Te87S.html Без вкручивания их в цоколь. Лампы очень яркие, немного их доработал добавив кнопку включения.
Как-то странно не вкручивать в цоколь те лампы у которых вся фишка в том, что их можно вкрутить в старый светильник. Как же их крепить, чтобы светило туда, куда нужно? Я, правда, идею этих ламп вообще не понимаю. Обычный светильник включаешь-выключаешь через подачу энергии на него. А тут получается, что будет светить, пока акк не сядет.
Я в основном освещаюсь налобниками со сменными аккумами. Некоторым нравятся со встроенными, мол, и так и так всегда заряжают прямо в фонаре, а встроенный делают лучшего качества, чем отдельные. Я не буду спорить и назову это делом вкуса. Там, где хочется иногда менее яркого света, прилепил такие прищепки. Эти приходится для зарядки снимать с рабочего места потому, что акки встроенные. Но при моём использовании оно не часто.
vitaliiangel написав:Потом этими банками я запитываю такие лампы https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/akku ... Te87S.html Без вкручивания их в цоколь. Лампы очень яркие, немного их доработал добавив кнопку включения.
Как-то странно не вкручивать в цоколь те лампы у которых вся фишка в том, что их можно вкрутить в старый светильник. Как же их крепить, чтобы светило туда, куда нужно? Я, правда, идею этих ламп вообще не понимаю. Обычный светильник включаешь-выключаешь через подачу энергии на него. А тут получается, что будет светить, пока акк не сядет.
Я в основном освещаюсь налобниками со сменными аккумами. Некоторым нравятся со встроенными, мол, и так и так всегда заряжают прямо в фонаре, а встроенный делают лучшего качества, чем отдельные. Я не буду спорить и назову это делом вкуса. Там, где хочется иногда менее яркого света, прилепил такие прищепки. Эти приходится для зарядки снимать с рабочего места потому, что акки встроенные. Но при моём использовании оно не часто.
Самый простой способ подвешивать на крючке, который идёт в комплекте. Чуть посложнее купить пластиковый цоколь и в отверстие для проводов из проводов сделать петельку.
От цоколя родные АКБ 800мач заряжаются 10 часов !! при условии что все 10 часов лампа включена.
То есть оставили на зарядку на ночь, лампа горит и заряжается (если есть э.энергия). Если выключить заряжаться перестанет. Для зарядки нужно питание. Оставить зарядку, а свет выключить нельзя. Есть лампы в которых можно, они с пультом идут. У меня такие были, но светили тускловато. На комнату надо 5-6 шт таких.
Этих 2шт на комнату с головой. А 3 уже светят как софиты.
идея аккумуляторная лампа в стандартный цоколь тут реализована через одно место. Поэтому и цена смешная. Вряд ли на такое чудо есть спрос. Карманный фонарик стоит дороже.
Но мне лампа понравилась ярким светом. А ее недостатки я в состоянии доработать.