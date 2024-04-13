Коли покращиться ситуація з відключеннями світла:...

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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2024 18:12

  Andrey2512 написав:Чёт мне кажется, что лучше будет не скоро, или никогда.

Кроме "кажется" аргументы будут? Военный губер одеской области сегодня довольно оптимистичен даже на ближайшее время. При этом он не обещает прожектов типа достройки ещё пары атомных блоков, про которые периодически вспоминают уже не первую пятилетку.
moveton
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