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Скільки коштує жити в Португалії:
найбільш затребувані...

Скільки коштує жити в Португалії: найбільш затребувані...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2024 16:01

Скільки коштує жити в Португалії: найбільш затребувані...

Пропонуємо до обговорення:
Як показаа останній звіт Європейського управління праці, Португалія стикається з нестачею робочої сили.

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Скільки коштує жити в Португалії: найбільш затребувані професії
R2
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2024 16:01

Ось і виходить що треба заробляти мінімум 1400€. В за ці всі професії дають 1000, з знанням мови 1200 Звісно інформатики і мед персонал получать біліше, але все рівно набагато менше ніж в сусідній Іспанії
rl730rl
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