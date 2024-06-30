RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення
публікацій Finance.ua
/
В Україні в червні суттєво
впала кількість реєстрацій...

В Україні в червні суттєво впала кількість реєстрацій...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2024 16:21

В Україні в червні суттєво впала кількість реєстрацій...

Пропонуємо до обговорення:
За перше півріччя 2024 року українці відкрили понад 148 тисяч ФОПів, що на 10,8% більше, ніж за аналогічний період 2023 року.

Дивися повний текст
В Україні в червні суттєво впала кількість реєстрацій ФОПів (інфографіка)
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 100016
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 151 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2024 16:21

Увеличение количество ФОПов, и особенно, смещение гендерной составляющей в пользу женского пола, говорит о переоформлении бизнеса с мужчин на их жен, в свете возможного уголовного преследования и наложений взысканий на имущество и доходы, по причине уклонения от мобилизации. такое себе народное хеджирование рисков....
gento44
Аватар користувача
 
Повідомлень: 49
З нами з: 05.01.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 21 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: moveton і 5 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Зміни в міжбанківських платіжних операціях в Україні в...
R2 » Вів 16 лип, 2024 12:22
0 42
Переглянути останнє повідомлення
Вів 16 лип, 2024 12:22
R2
Естонія надасть Україні понад 100 млн євро оборонної...
R2 » П'ят 28 чер, 2024 12:04
3 904
Переглянути останнє повідомлення
Нед 30 чер, 2024 16:20
Alliance
Долар за 54 гривні: коли курс в Україні сягне такої позначки
R2 » Нед 30 чер, 2024 07:31
1 722
Переглянути останнє повідомлення
Нед 30 чер, 2024 16:18
Alliance

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.