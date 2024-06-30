Відчутне скорочення тривалості відключень світла в Україні може бути з середини серпня, але українцям може стати трохи легше вже наступного тижня.
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Коли українці не страждатимуть через відключення світла: прогноз експерта
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Додано: Чет 18 лип, 2024 20:29
Коли українці не страждатимуть через відключення світла:...
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Коли українці не страждатимуть через відключення світла: прогноз експерта
Додано: Чет 18 лип, 2024 20:29
украинцы, равно как пакистанцы, мадагаскарцы или полинезийцы, перестанут страдать от отключений тогда, когда к ним привыкнут. и будут вместо света требовать график :)))
Додано: Чет 18 лип, 2024 20:32
Дтэк даже график не может соблюдать. Вчера и позавчера за сутки свет был 6 часов. 3 раза по 2 часа. А сегодня вообще не отключали.
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