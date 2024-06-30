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Коли українці не страждатимуть
через відключення світла:...

Коли українці не страждатимуть через відключення світла:...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2024 20:29

Коли українці не страждатимуть через відключення світла:...

Пропонуємо до обговорення:
Відчутне скорочення тривалості відключень світла в Україні може бути з середини серпня, але українцям може стати трохи легше вже наступного тижня.

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Коли українці не страждатимуть через відключення світла: прогноз експерта
R2
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2024 20:29

украинцы, равно как пакистанцы, мадагаскарцы или полинезийцы, перестанут страдать от отключений тогда, когда к ним привыкнут. и будут вместо света требовать график :)))
summacut
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2024 20:32

  summacut написав:украинцы, равно как пакистанцы, мадагаскарцы или полинезийцы, перестанут страдать от отключений тогда, когда к ним привыкнут. и будут вместо света требовать график :)))

Дтэк даже график не может соблюдать. Вчера и позавчера за сутки свет был 6 часов. 3 раза по 2 часа. А сегодня вообще не отключали.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2024 22:20

  summacut написав:украинцы, равно как пакистанцы, мадагаскарцы или полинезийцы, перестанут страдать от отключений тогда, когда к ним привыкнут. и будут вместо света требовать график :)))

та от сьогодні замість відключення е.е. в бізнес час 5 нема 2 є був режим 4 є 3 нема і вже підкрався хробак підозри, щось тут не так
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2024 22:23

flyman хорошо тебе, цена э.э. растет а счёта уменьшаются за счёт полного снижения потребления.
vitaliiangel
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