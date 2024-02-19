Тимчасові технічні труднощі сталися в Sense SuperApp.
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Збій у роботі Sense Bank, Vodafone та інших (оновлюється)
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 19 лип, 2024 10:51
Збій у роботі Sense Bank, Vodafone та інших (оновлюється)
Пропонуємо до обговорення:
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Збій у роботі Sense Bank, Vodafone та інших (оновлюється)
Додано: П'ят 19 лип, 2024 10:51
это Скайнет.
машины наступают на человечество. это начало.
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