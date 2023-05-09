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Інвестування в
дохідну нерухомість

Інвестування в дохідну нерухомість
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Повідомлення Додано: Пон 22 лип, 2024 13:27

Інвестування в дохідну нерухомість

Переймаєтесь, що ваші доходи не покривають витрати?

🏠 Інвестиції в дохідну нерухомість можуть стати джерелом додаткового прибутку. Цей актив перевірений часом і кризами. Вартість нерухомості зростає попри все, а за потреби ви завжди зможете її продати.

Дізнайтесь більше про цей інструмент на курсі «Інвестування в дохідну нерухомість» від Академії Мінфін


Зосередьтесь на онлайн-навчанні й усього за 14 днів та 16 занять ви будете:
⚡️ знати, як обирати справді перспективні об'єкти;
⚡️ вміти розраховувати їх окупність та дохідність;
⚡️ отримувати прибуток до 14% річних у валюті.

👨‍💻 Автор курсу: Володимир Копоть, СЕО та співзасновник проекту Monitor. Estate, юрист з 15-річним стажем у сфері нерухомості, кандидат юридичних наук, адвокат.

👨‍👩‍👦‍👦 Навчайтесь та інвестуйте у майбутнє своїх дітей і комфорт родини.
Ірина_
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Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2024 14:20

Коли довкола все перевертається з ніг на голову, важко зберігати впевненість у завтрашньому дні. Ціни зростають, заощадження знецінюються, а іноді й зовсім доводиться їх витратити.

Інвестування в дохідну нерухомість — це ваш захист від нестабільності. Дізнайтесь, із чого почати, на курсі від Академії Мінфін

🏠 Що таке дохідна нерухомість?
Це апарт-готелі, комерційні об’єкти, складські приміщення, земельні ділянки тощо.

До прикладу, купуєш затишний будиночок у горах — взимку відпочиваєш там із сім’єю, а решту часу здаєш в оренду.

Ціни на нерухомість з року в рік зростають незалежно від економічної ситуації. А отже ви забезпечуєте собі стабільний пасивний дохід до 14% річних у валюті 🔥

Курс від Академії Мінфін навчить усіх тонкощів інвестування в дохідну нерухомість, щоб ви могли впевнено дивитися у майбутнє.
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 4302
З нами з: 14.09.13
Подякував: 997 раз.
Подякували: 1969 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
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