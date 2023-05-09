Інвестування в ETF-фонди

Ось їх основні переваги:
🔶 На відміну від інших видів інвестицій, ETF дають змогу розпочати з невеликих сум, що робить їх доступними й цікавими для багатьох.
🔶 Для початківців вони є хорошою альтернативою акціям на фондовому ринку.
🔶 Історична дохідність ETF-фондів може складати у середньому до 15% річних у валюті.
Дізнайтесь як цей фінансовий інструмент можна використати для інвестування та диверсифікації портфеля.
Спікери: Пилип Олійник — професійний інвестор, має досвід трейдингу та інвестування з 2015 року, його спеціалізація фондовий ринок. Михайло Серюга — експерт Академії Мінфін у галузі фінграмотності, інвестицій у фондовий ринок та ринок криптовалюти.