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Інвестування в ETF-фонди

Інвестування в ETF-фонди
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Повідомлення Додано: Вів 23 лип, 2024 16:25

Інвестування в ETF-фонди

Шукаєте варіант для старту в інвестуванні з невеликим порогом входу? Дізнайтесь більше про ETF-фонди.

Ось їх основні переваги:
🔶 На відміну від інших видів інвестицій, ETF дають змогу розпочати з невеликих сум, що робить їх доступними й цікавими для багатьох.
🔶 Для початківців вони є хорошою альтернативою акціям на фондовому ринку.
🔶 Історична дохідність ETF-фондів може складати у середньому до 15% річних у валюті.
Дізнайтесь як цей фінансовий інструмент можна використати для інвестування та диверсифікації портфеля.

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Спікери: Пилип Олійник — професійний інвестор, має досвід трейдингу та інвестування з 2015 року, його спеціалізація фондовий ринок. Михайло Серюга — експерт Академії Мінфін у галузі фінграмотності, інвестицій у фондовий ринок та ринок криптовалюти.
Ірина_
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2024 12:14

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Nataliee
 
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