Інвестиції в ОВДП

Цей високоліквідний інструмент, що має низку переваг:
☑️ держава гарантує погашення 100% вкладених в ОВДП коштів;
☑️ дохідність ОВДП перевищує дохідність банківських депозитів: 15-19% проти 13-18%;
☑️ для інвесторів-фізосіб дохід від ОВДП оподаткуванню не підлягає;
☑️ широкий вибір термінів інвестування від місяця до понад 5 років.
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