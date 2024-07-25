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Додано: Чет 02 січ, 2025 16:16
Інвестиції для кожного!
Попри війну українці сьогодні інвестують. В які сектори найбільші інвестиції, чому важлива диверсифікація та які найпоширеніші помилки серед інвесторів. Про це і не тільки на інвестиційній конференції Жити на відсотки ми запитали у директора із розвитку бізнесу Kantar Ukraine Кирила Єжова.
00:00 🔵 Вступ
00:42 🔵 У що зараз інвестують українці
02:31 🔵 Чого українцям бракує, щоб успішно інвестувати
03:44 🔵 Інвестиційна освіта - як навчитися вкладати кошти
05:02 🔵 Портрет українського інвестора / Вимушене інвестування
06:58 🔵 Інвестиції - це також і про пенсію українців
08:32 🔵 Диверсифікація інвестицій: чому це важливо
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