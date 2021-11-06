Антикризові інвестиції

Кожен день підносить нам з вами нові виклики 🤜 Відчувати міцний фундамент під ногами допомагає фінансова стабільність.
Як її досягти? Як захистити й примножити свій капітал?
За 7 днів онлайн-навчання ви:
☑️ навчитесь керувати особистими фінансами;
☑️ створите свій фінансовий план на найближчий час;
☑️ дізнаєтесь про антикризові інструменти інвестицій, які ефективно працюють навіть в умовах війни та економічної нестабільності.
У вас буде змога засвоїти теоретичні знання на практиці. На реальних кейсах навчитеся ефективно керувати своїми грошима та підвищите рівень фінансової грамотності.
Озбройте себе знаннями, щоб сміливо протистояти будь-яким викликам!