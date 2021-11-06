Антикризові інвестиції

Ви дізнаєтесь:
🔷 як працюють гроші, що таке інфляція та девальвація, як захистити від них свої заощадження;
🔷 як примножувати свої кошти навіть в умовах війни та економічної кризи;
🔷 у що зараз безпечно інвестувати, як скласти стратегію та фінплан на найближчі роки.
Автором інтенсиву є Олексій Козирєв — експерт у галузі держфінансів, банківської справи, фіскальної та бюджетної політики.
Навчання передбачає не лише теоретичні, а й практичні заняття. На реальних кейсах ви навчитеся ефективно керувати своїми грошима та підвищите рівень фінансової грамотності.
Озбройте себе знаннями, що допоможуть вистояти в будь-яку кризу 🤜