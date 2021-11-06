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Антикризові інвестиції

Антикризові інвестиції
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Повідомлення Додано: Чет 25 лип, 2024 07:02

Антикризові інвестиції

Маєте певні заощадження й хочете навчитися управляти ними ефективно? Це важливе вміння, особливо в такі нестабільні часи, як зараз.

Запрошуємо пройти 7-денний інтенсив «Антикризові інвестиції» від Академії Мінфін

Ви дізнаєтесь:

🔷 як працюють гроші, що таке інфляція та девальвація, як захистити від них свої заощадження;
🔷 як примножувати свої кошти навіть в умовах війни та економічної кризи;
🔷 у що зараз безпечно інвестувати, як скласти стратегію та фінплан на найближчі роки.

Автором інтенсиву є Олексій Козирєв — експерт у галузі держфінансів, банківської справи, фіскальної та бюджетної політики.

Навчання передбачає не лише теоретичні, а й практичні заняття. На реальних кейсах ви навчитеся ефективно керувати своїми грошима та підвищите рівень фінансової грамотності.

Озбройте себе знаннями, що допоможуть вистояти в будь-яку кризу 🤜
Ірина_
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Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2024 12:21

У нестабільні часи важливо вміти захистити свої заощадження від інфляції та інших ризиків та зберегти їх вартість.

Дізнайтесь усе про антикризові інвестиції на інтенсиві від Академії Мінфін

За 7 днів у форматі онлайн-навчання ви:

☑️ навчитесь керувати особистими фінансами;
☑️ зможете створити свій фінансовий план;
☑️ отримаєте актуальну інформацію про можливості для безпечного й ефективного інвестування навіть в умовах війни та економічної нестабільності.

Навчання поєднує теорію з практикою, тож ви вийдете з реальними вміннями ефективно керувати своїм капіталом і примножувати його попри всі виклики.
Ірина_
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2024 12:17

Друзі! 👋

Погодьтеся, що грамотно керувати особистими фінансами, особливо в умовах кризи, — важливе вміння

Пропонуємо прокачати його на інтенсиві «Антикризові інвестиції» від Академії Мінфін

За 7 днів ви дізнаєтесь:

🔷 як впливають на заощадження інфляція та девальвація, як захиститися від них;
🔷 як примножувати свої кошти навіть в умовах війни та економічної кризи;
🔷 які інструменти інвестицій нараз найбільш вигідні та безпечні;
🔷 як скласти стратегію та фінплан на найближчі роки.

Цей інтенсив розробив спеціально для Академії Мінфін Олексій Козирєв, експерт у галузі держфінансів, банківської справи, фіскальної та бюджетної політики.

Реєструйтеся зараз, щоб впевнено почуватись і мати фінансову стабільність незалежно від економічного фону.
Ірина_
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2024 12:41

Вважаєте, що зараз не найкращі часи для інвестицій?

Насправді розумне рішення в умовах кризи — це навчитися керувати фінансовими ризиками й обирати правильні інструменти для примноження своїх коштів. Багато інструментів, зокрема облігації, нерухомість, показують стабільну дохідність навіть у кризові часи.

Натомість варіант зберігати заощадження в готівці, хоч і безпечний, на перший погляд, — прирікає ваші гроші на знецінення. І, що більш сумно, змушує відкладати мрії до кращих часів.

Не тримайте гроші «під матрацом» — інвестуйте їх у перевірені інструменти.

Реєструйтесь на інтенсив «Антикризові інвестиції» від Академії Мінфін та навчіться інвестувати грамотно й безпечно. Усього за 7 днів ви:

🔻 отримаєте актуальну інформацію про можливості для інвестора;
🔻 зрозумієте, як працюють конкретні інструменти;
🔻 дізнаєтесь, як інвестувати безпечно й грамотно;
🔻 створите власний фінансовий план для примноження капіталу.

🎁 Тільки до 7 жовтня пропонуємо вам ЗНИЖКУ -20% на курс за промокодом INVEST20!


Скористайтесь можливістю здобути корисні знання!
Ірина_
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2024 11:49

Нестабільність ринку відкриває можливості для інвестора

Багатьом українцям здається, що в умовах економічної та політичної нестабільності краще тримати заощадження вдома, в готівці. Та насправді це хибне рішення.
Так, нестабільність — це виклик, але водночас це можливість. Економічні кризи й політичні зміни відкривають вікно для вигідних інвестицій. Правильно обрана стратегія дозволяє захистити свій капітал від знецінення та навіть примножити його.

Дізнайтесь усе про стратегії та інструменти інвестора на інтенсиві «Антикризові інвестиції» від Академії Мінфін. Усього за 7 днів в онлайн-форматі ви:

🔻 отримаєте актуальну інформацію про можливості для інвестора;
🔻 зрозумієте, як працюють конкретні інструменти;
🔻 дізнаєтесь, як інвестувати безпечно й грамотно;
🔻 створите власний фінансовий план для примноження капіталу.

🎁 Тільки до 7 жовтня пропонуємо вам ЗНИЖКУ -20% на курс за промокодом INVEST20!

Не тримайте гроші «під матрацом» — інвестуйте їх у перевірені інструменти, що здатні адаптуватися до кризових умов.
Ірина_
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