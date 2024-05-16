|
|
|
Топ-10 місць для комфортного життя на пенсії з бюджетом...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 29 лип, 2024 17:45
Пропонуємо до обговорення:
Вихід на пенсію — це час для відпочинку, подорожей і насолоди плодами своєї праці. Однак зростаюча вартість життя може стати перешкодою для підтримки бажаного способу життя. У світі існує багато безпечних і доступних місць, де пенсіонери можуть комфортно жити менш ніж на $3 000 на місяць.
Дивися повний текст Топ-10 місць для комфортного життя на пенсії з бюджетом менше $3 000 на місяць
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 100038
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 152 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Вів 30 лип, 2024 06:56
А теперь было бы неплохо узнать как зарабатывать 2500-3000 $ в месяц?
-
maxim4009
-
-
- Повідомлень: 8
- З нами з: 17.03.22
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 30 лип, 2024 11:56
maxim4009 написав:
А теперь было бы неплохо узнать как зарабатывать 2500-3000 $ в месяц?
Вы не поняли... Это пенсия должна быть такая - $2500-3000 в месяц... А зарабатывать предполагается ощутимо больше
-
maniachello
-
-
- Повідомлень: 397
- З нами з: 25.03.08
- Подякував: 90 раз.
- Подякували: 55 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 30 лип, 2024 11:58
начнем с простого, у нас же есть ограничение по уровню максимальной пенсии, и он даже не дотягивает до 500$ (возможно сейчас что-то изменилось)
-
Примат
-
-
- Повідомлень: 536
- З нами з: 09.12.21
- Подякував: 24 раз.
- Подякували: 46 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|