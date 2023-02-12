Я прагну дізнатися про досвід користування платформ з пошуку роботи
Які платформи використовуєте? Чого не вистачає? Що варто додати?
Будь ласка, поділіться своїм досвідом✨️
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Де шукати роботу? Як знайти хорошу роботу? Як правильно написати резюме та поради як пройти співбесіду.
Додано: Пон 29 лип, 2024 22:02
Опитування для користувачів платформ для пошуку роботи
Привіт! Пройдіть, будь ласка, моє опитування🙏🏼✨️
Я прагну дізнатися про досвід користування платформ з пошуку роботи
Які платформи використовуєте? Чого не вистачає? Що варто додати?
Будь ласка, поділіться своїм досвідом✨️
Посилання на форму:
Додано: Вів 30 лип, 2024 11:56
Re: Опитування для користувачів платформ для пошуку роботи
Мне не хватает фильтра по владению языками, я хочу убрать сразу из списка вакансии, где есть требование по владению, например, английским такого-то уровня
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