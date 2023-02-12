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Опитування для користувачів
платформ для пошуку роботи

Опитування для користувачів платформ для пошуку роботи
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Де шукати роботу? Як знайти хорошу роботу? Як правильно написати резюме та поради як пройти співбесіду.
Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2024 22:02

Опитування для користувачів платформ для пошуку роботи

Привіт! Пройдіть, будь ласка, моє опитування🙏🏼✨️

Я прагну дізнатися про досвід користування платформ з пошуку роботи

Які платформи використовуєте? Чого не вистачає? Що варто додати?

Будь ласка, поділіться своїм досвідом✨️

Посилання на форму: https://forms.gle/b6QwqcksLnXu2G4C6
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2024 11:56

Re: Опитування для користувачів платформ для пошуку роботи

Мне не хватает фильтра по владению языками, я хочу убрать сразу из списка вакансии, где есть требование по владению, например, английским такого-то уровня
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