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У найближчі 3 роки уряд не індексуватиме ні прожитковий...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 29 лип, 2024 23:29
Пропонуємо до обговорення:
У Міністерстві соцiальної політики назвали фактичний розмір прожиткового мінімуму. Відтак витрати на харчування становлять понад 3700 грн, на непродовольчі товари — 1196 грн, на комунальні платежі — 1200 грн, а на послуги зв’язку — 67 грн. Тож нині фактичний прожитковий мінімум дорівнює мінімальній заробітній платі.
Дивися повний текст У найближчі 3 роки уряд не індексуватиме ні прожитковий мінімум, ні мінімальну зарплату — експерт
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