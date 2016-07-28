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Овдп купівля в застосунку
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Вів 30 лип, 2024 10:44
Доброго дня! Окрім Дія і 4-х партнерів в особі ICU, Sensebank, Кінто та BOND UA, які є банківські і не тільки застосунки в яких можна онлайн купити військові ОВДП,та або з виплатою не тільки на Є-підтримка?
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