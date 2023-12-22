Добавлено: Сб 11 июл, 2026 12:30

Миру на Близькому Сході бути не могло і скоро не буде, бо його (миру) не хоче Іран, Ізраїль ну і певні міжнародні корпорації. Невизначеність і постійне знущання з делегації США і США в цілому персів та великої кількості урядів і окремих впливових світових ЛСД (лідерів суспільних думок) абсолютно нічим не допомагають Трампу щодо цілей на листопад, тому прийнято рішення таки дотискати ситуацію силою. Але поки ніяких серйозних подій, тим більше, наслідків немає бо триває ЧС з футболу. Звісно, після поразки збірної США Трампу цей чемпіонат уже не цікавий, але, думаю, йому дадуть закінчитися "мирно", тим більше залишилося не так багато часу: до 19 липня, якщо не помиляюся. Тому й реакції в головній валютній парі дуже кволі і працює більше звичне "літнє болото", підсилене позитивним ефектом відновлення енергетичної ситуації в світі та певним здешевшанням полімерної сировини, що додатково дає ковток свіжого повітря великій кількості світових бізнесів.



Після ЧС, як на мене, відбудеться значне загострення. США нагнало в регіон ресурсів просто неймовірних не просто так. Та й загравання з Ердоганом на саміті НАТО теж не просто так (ще набагато раніше писав, що успішна кампанія проти Ірану можлива коаліцією США-Ізраїль- Туреччина- Азербайджан). США спробували інакше, потім пробували задіяти для сухопутки курдів і навіть Сирію. А тепер Трамп таки прийшов до Ердогана.



По євро поки боковик. А що буде після 19 липня? Знову ж, зміцнення грн продовжиться після 19 липня?