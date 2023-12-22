RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхование
Главная Пользователи Поиск FAQ Правила Обратная связь
Форумы
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
+ Добавить
    тему
Ответить
на тему
Следить
за темой
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 12161121621216312164
Сообщение Добавлено: Сб 11 июл, 2026 12:30

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Миру на Близькому Сході бути не могло і скоро не буде, бо його (миру) не хоче Іран, Ізраїль ну і певні міжнародні корпорації. Невизначеність і постійне знущання з делегації США і США в цілому персів та великої кількості урядів і окремих впливових світових ЛСД (лідерів суспільних думок) абсолютно нічим не допомагають Трампу щодо цілей на листопад, тому прийнято рішення таки дотискати ситуацію силою. Але поки ніяких серйозних подій, тим більше, наслідків немає бо триває ЧС з футболу. Звісно, після поразки збірної США Трампу цей чемпіонат уже не цікавий, але, думаю, йому дадуть закінчитися "мирно", тим більше залишилося не так багато часу: до 19 липня, якщо не помиляюся. Тому й реакції в головній валютній парі дуже кволі і працює більше звичне "літнє болото", підсилене позитивним ефектом відновлення енергетичної ситуації в світі та певним здешевшанням полімерної сировини, що додатково дає ковток свіжого повітря великій кількості світових бізнесів.

Після ЧС, як на мене, відбудеться значне загострення. США нагнало в регіон ресурсів просто неймовірних не просто так. Та й загравання з Ердоганом на саміті НАТО теж не просто так (ще набагато раніше писав, що успішна кампанія проти Ірану можлива коаліцією США-Ізраїль- Туреччина- Азербайджан). США спробували інакше, потім пробували задіяти для сухопутки курдів і навіть Сирію. А тепер Трамп таки прийшов до Ердогана.

По євро поки боковик. А що буде після 19 липня? Знову ж, зміцнення грн продовжиться після 19 липня?
orest
Аватара пользователя
10

Форумчанин року
 
Сообщения: 4153
С нами с: 10.03.14
Благодарил (а): 7459 раз.
Поблагодарили: 7057 раз.
 
 
14
26
1
23
  #<1 ... 12161121621216312164
Форум:
+ Добавить
    тему
Ответить
на тему
Следить
за темой
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей + гостей: 2
Модераторы: Ірина_, Модератор

Похожие темы
Темы
 Ответы Просмотры Последнее
Криптовалюта, ринок криптовалют 1 ... 3670, 3671, 3672
Искатель » Пн 27 фев, 2017 17:04
36715 39548914
Пт 03 июл, 2026 22:39
flyman
Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті 1 ... 222, 223, 224
Surfer » Ср 31 июл, 2019 03:53
2232 13945080
Вс 21 июн, 2026 09:05
Faceless
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Сб 13 июн, 2009 22:15
7978 24115730
Пт 22 дек, 2023 23:55
Hotab

Сейчас обсуждается
Все материалы
Топ
ответов
Топ
пользователей
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При использовании материалов этой страницы ссылка на FINANCE.UA обязательна,
для интернет-изданий - гиперссылка, не закрытая для индексации поисковыми системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфиденциальность.
Powered by phpBB.