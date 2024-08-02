4,7 мільйона українських військовозобов’язаних в обумовлений законом 60-денний термін оновили свої дані та отримали відповідний витяг.
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Витяг з Резерв+: чому можуть виникнути проблеми з документами
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Додано: Чет 01 сер, 2024 10:20
Витяг з Резерв+: чому можуть виникнути проблеми з...
Пропонуємо до обговорення:
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Витяг з Резерв+: чому можуть виникнути проблеми з документами
Додано: Чет 01 сер, 2024 10:20
Тобто з цього тексту можна зрозуміти що патрульні можуть свідомо виходити на патрулювання без сканерів чи смартфонів рощуміючи що вони не зможуть перевірити QRкоди деяких осіб і просто виписувати всім повістки або не виписувати, хто як домовиться, людський фактор, тут система безсила. Доречі що б представники ТЦ ще впикали боді камери під час перевірок теж би ьуло непогано, для фіксації кодного випадку і це було саме підтверддуючим фактором перевірки. Нема відео значить перевірки не ьуло і повістку нема сенсу вручати бо її можна викинути. Має бути певний аглоритм який виключає зловживання обома сторонами і виключати людський фактор.
Додано: Чет 01 сер, 2024 23:35
Re: Витяг з Резерв+: чому можуть виникнути проблеми з...
Ось роз'ясеннення міністерства оборони з усіма посиланнями на відповідні закони:
Основне - роздрукований ВОД з QR-кодом має таку ж саму юридичну силу, що і паперовий, головне, щоб код підлягав зчитуванню.
"QR-код повинен бути придатним для зчитування технічними засобами, цілісним, неушкодженим, нанесеним на будь-який носій достатнього розміру та необхідної контрастності.
Єдиною підставою для непідтвердження військово-облікового документа в електронній формі є непридатність QR-коду для зчитування технічними засобами".
Відсутність сканерів - проблема патрулів. А автор статті - дилетант.
Додано: П'ят 02 сер, 2024 01:33
Re: Витяг з Резерв+: чому можуть виникнути проблеми з...
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