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Ніхто з європейських
енергетиків не зміг би так...

Ніхто з європейських енергетиків не зміг би так...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2024 12:13

Ніхто з європейських енергетиків не зміг би так...

Пропонуємо до обговорення:
Ніхто з європейських енергетиків не зміг би так працювати над відновленням енергосистеми, як українські фахівці. Про це заявив колишній заступник міністра енергетики України Олексій Рябчин.

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Ніхто з європейських енергетиків не зміг би так відновлювати енергосистему, як українські
R2
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2024 12:13

Колишній заступник ще не за гратами?
aaggrruu
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