Українська гривня зараз на восьмому місці серед найбільш недооцінених валют світу. Вона недооцінена щодо долара на 49,5%.
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Індекс Біг Мака: який курс долара насправді має бути в Україні
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Додано: Пон 05 сер, 2024 10:16
Індекс Біг Мака: який курс долара насправді має бути в...
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Дивися повний текст
Індекс Біг Мака: який курс долара насправді має бути в Україні
Додано: Пон 05 сер, 2024 10:16
Да не смешите вы с этим индексом. Уже давно никто не воспринимает это всерьез )
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