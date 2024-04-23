RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення
публікацій Finance.ua
/
Індекс Біг Мака: який курс
долара насправді має бути в...

Індекс Біг Мака: який курс долара насправді має бути в...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2024 10:16

Індекс Біг Мака: який курс долара насправді має бути в...

Пропонуємо до обговорення:
Українська гривня зараз на восьмому місці серед найбільш недооцінених валют світу. Вона недооцінена щодо долара на 49,5%.

Дивися повний текст
Індекс Біг Мака: який курс долара насправді має бути в Україні
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 100046
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 152 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2024 10:16

Да не смешите вы с этим индексом. Уже давно никто не воспринимает это всерьез )
michael_kiseloff
Аватар користувача
 
Повідомлень: 15
З нами з: 22.02.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Закладено долар до 47 гривень: як курс вплине на...
R2 » Чет 11 лип, 2024 20:21
1 341
Переглянути останнє повідомлення
Чет 11 лип, 2024 20:21
summacut
Долар за 54 гривні: коли курс в Україні сягне такої позначки
R2 » Нед 30 чер, 2024 07:31
1 800
Переглянути останнє повідомлення
Нед 30 чер, 2024 16:18
Alliance
Курс долара перед Великоднем: експерт дав прогноз
R2 » Вів 23 кві, 2024 13:49
1 912
Переглянути останнє повідомлення
Вів 23 кві, 2024 13:49
CounterUrbanizer

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.