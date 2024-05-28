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Недоплачують податки: У «Слузі
народу» хочуть посилити...

Недоплачують податки: У «Слузі народу» хочуть посилити...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2024 13:27

Недоплачують податки: У «Слузі народу» хочуть посилити...

Пропонуємо до обговорення:
Ринок оренди житла в Україні залишається нерегульованим, адже багато власників житла не хочуть офіційно декларувати доходи від оренди, уникаючи оподаткування.

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Недоплачують податки: У «Слузі народу» хочуть посилити відповідальність за неофіційну оренду житла
R2
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Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2024 20:34

Треба подолати корупцію, а не бідних лендлордів
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Модератори: Ірина_, Модератор

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