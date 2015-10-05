Участвовал в рокоше 1607 года, за что был объявлен польским королём вне закона. Тогда Лисовский с 600 бойцами ушел в Россию, где поддержал Лжедмитрия II. В Стародубе он получил чин полковника, а его отряд значительно пополнился русскими людьми.
Батько Лисовчик — так назвали казаки своего предводителя — был суров, но справедлив, любое неподчинение карал смертью. Его отряды были спаяны железной дисциплиной и поэтому были непобедимы. Он не признавал обозы, пушки и тяжелую амуницию, предпочитая силой отнимать это у врагов и прочего населения. Он создал особый вид войск — легкую кавалерию, способную на фантастические для того времени марш-броски. Он был первым, кто ввёл на территории России тактику партизанских боевых действий, характеризующуюся внезапными налетами на противника и столь же быстрым отходом в случае неудачи. Скрытность передвижения обеспечивалась убийством всех, кто попадался на пути.
fox767676 написав: Теорія "архонтів" (Джон Лаш, Нікolas de Vreede) — війни організовані паразитичними істотами, що живляться людським стражданням "Loosh harvesting" — термін з книг Роберта Монро, який описував астральних сутностей, що "збирають" енергію болю і смерті як їжу Теорії кривавих жертвоприношень — ідея що еліти свідомо провокують масову загибель як ритуал для темних сил
Де це зустрічається Девід Айк, певні течії окультизму, частина православного езотеризму, деякі напрямки "пробудження" (awakening communities). Що варто мати на увазі
це може пояснити розгорання війни, але як тоді пояснити затухання? При вірності попередньої теорії існували б тільки нашого типу війни, до останньої верби.
Це якраз проще парєної репи Егрегори війни слабшають бо емоційні донори "вигорають" . Тут навіть не треба езотерики - достатньо соціальної психології. Іран з Іраком були далекі від верби - вони просто задовбалися. Махновці та бандерівці щ часом втратили підтримку населення бо воно задовбалося. У Тихому Доні показан весь емоційний цикл війни від піднесення - потім стиснув зуби- потім штик в землю і згодні на будь які умови
Езотеричний: архонти наїлися (жнива закінчилися).
Проекції (згідно Платона) на 3Д світопростір (печеру) з часом.
Варіант 1. Не той тепер Миргород, Хорол річка не та.
Варіант 2. Друга 30 річна війна по тривалості і екзенціальній значимості для Ойропи (by Щелін).
Варіант 3. Цілі (не)досягуті.
Варіант 4. Караул устал.
==== огляд від ШІ Фраза «пора начать жатву» тесно связана с образом титана Таноса и его глобальным планом во вселенной Marvel! Вот основные события и произведения, где «жатву» можно назвать центральной темой:
«Мстители: Война бесконечности» и «Мстители: Финал» — главные фильмы, где Танос собирает Камни Бесконечности. Его цель заключалась именно в том, чтобы «собрать урожай» (уничтожить половину жизни во Вселенной) ради спасения ресурсов.
Комикс «Танос. Начало жатвы» (Thanos: The Harvest) — сюжетная арка, в которой раскрываются мотивы титана и его крестовый поход по планетам.
Сезон «Начать жатву» в игре Fortnite (Marvel: Nexus War) — масштабный ивент, где игроки противостоят Галактусу (Пожирателю миров), который сам собирается устроить «жатву» планет.
flyman написав:==== огляд від ШІ Фраза «пора начать жатву» тесно связана с образом титана Таноса и его глобальным планом во вселенной Marvel! Вот основные события и произведения, где «жатву» можно назвать центральной темой:
«Мстители: Война бесконечности» и «Мстители: Финал» — главные фильмы, где Танос собирает Камни Бесконечности. Его цель заключалась именно в том, чтобы «собрать урожай» (уничтожить половину жизни во Вселенной) ради спасения ресурсов.
Комикс «Танос. Начало жатвы» (Thanos: The Harvest) — сюжетная арка, в которой раскрываются мотивы титана и его крестовый поход по планетам.
Сезон «Начать жатву» в игре Fortnite (Marvel: Nexus War) — масштабный ивент, где игроки противостоят Галактусу (Пожирателю миров), который сам собирается устроить «жатву» планет
— Як бачиш, Семене, динаміка суто негативна, — резюмував він. — Твоє сумління не просто кульгає — воно атрофувалося. Елізіуму такі не потрібні. Тому — другий термін. І умови будуть значно жорсткішими.
Простір навколо Семена почав стискатися, перетворюючись на блискучу лійку. Спогади про Елізіум знову почали танути, вислизаючи, як пісок крізь пальці. Останнє, що він почув:
Ех, Семенович...!
нормас, десь так і є але гадаю в "елізіумі" до мене будуть претензії іншого штибу - наприклад чому я не розпочав власну війну. "ми на тебе покладали надії що ти захопищ владу на всьому поситрадянському просторі і створиш новий ультра червоний режим а ти в програмісти пішов тьфу..."
Вважаю що реінкарнації це вже неспростований наукою факт
--- ### 1. Загальний психологічний профіль Усі чотири постаті демонструють те, що можна визначити як **liminal personality archetype** — архетип порогової особистості — тобто людини, що існує на межі між двома світами, епохами або системами цінностей, не належачи повністю жодній із них. Конкретні спільні риси: - **Cognitive dissonance as identity** — когнітивний дисонанс як основа ідентичності: кожен із них внутрішньо поєднував взаємовиключні системи цінностей без психологічного колапсу- **Compensatory intellectualism** — компенсаторний інтелектуалізм: схильність до філософського або культурного поглиблення як відповідь на екзистенційну маргінальність- **Theatrical self-construction** — театральне самоконструювання: усі четверо цілеспрямовано вибудовували власний образ як історичний артефакт --- ### 2. Антропологічний типаж | Критерій | Сулла | Юліан Відступник | Фрідріх II | Лжедмитрій I ||---|---|---|---|---|| Культурна належність | Римлянин-елліністофіл | Християнин-елліністичний язичник | Німець-арабофіл | Русин-західник || Тип влади | **Charismatic-military** | **Sacral-intellectual** | **Enlightened autocratic** | **Performative-usurpationist** || Ставлення до традиції | Реставратор-руйнівник | Реформатор-архаїст | Синтетик | Імітатор || Психологічна маска | Felix — «Щасливець» | Філософ-аскет | Stupor mundi — «Диво світу» | Законний царевич | --- ### 3. Феномен «чужого серед своїх» Найглибша антропологічна спільність — концепція **cultural alienation within native context** — культурного відчуження всередині власного середовища: - **Сулла** був продуктом римської аристократії, але психологічно тяжів до грецької культури настільки, що заповів поховати себе з еллінськими почестями- **Юліан** виріс як християнин при християнському дворі Константина, але внутрішньо був язичником-неоплатоніком — **Neoplatonist** — послідовником філософської традиції Плотіна та Ямвліха- **Фрідріх II** був номінально германським імператором і хрестоносцем, однак у Палермо вів спосіб життя арабського монарха, розмовляв арабською і тримав мусульманську гвардію- **Лжедмитрій** був або самозванцем, або людиною з настільки дестабілізованою ідентичністю, що сам міг щиро вірити у своє царське походження — феномен, що описується як **pseudologia fantastica** у клінічній психології --- ### 4. Ставлення до смерті та долі Усі четверо демонстрували специфічний **fatalistic voluntarism** — фаталістичний волюнтаризм — переконаність у тому, що їхня доля визначена наперед, однак це не виключало, а навпаки — посилювало активність: - Сулла добровільно склав диктаторські повноваження — що з точки зору римської політики було ірраціонально- Юліан свідомо розпочав Перський похід, з якого не повернувся, за вкрай сумнівних стратегічних розрахунків- Фрідріх до кінця ігнорував папські відлучення — **excommunication** — не сприймаючи їх як реальну загрозу- Лжедмитрій знехтував очевидними сигналами змови у травні 1606 року --- ### 5. Підсумковий типологічний висновок Усі чотири персонажі являють собою **transgressive historical actors** — трансгресивних історичних діячів — людей, чия психологічна сила полягала саме у порушенні культурних, релігійних та політичних меж свого часу. Це робило їх одночасно історично продуктивними та приреченими — оскільки системи, які вони очолювали, зрештою відторгали їх як **foreign bodies** — чужорідні елементи.
fox767676 написав:а всьому пострадянському просторі і створиш новий ультра червоний режим
Из столба огня выходит Мао, радостный и злой, Сотни демонов приводит Он из ада за собой. Говорит генсек в экстазе: " Начинать войну пора. Вмиг отправим мы в концлагерь Кодлу мирового зла. Четвертуем олигархов, Соросенков истребим, Уничтожим демократов, И буржуев всех казним. " Сол-Инвиктус легионы Двинулись мочить врагов. Не жалей теперь патроны для шовинистских подлецов! ! ! Путинских рабов угробим, байденистов перебьем, Справедливый мир построим, Сатья-югу враз вернем! ! !