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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 24 чер, 2026 20:32
Кредо на ніч забув розтягнути спред по евро за грн і по кросу євро за дол. Цікаво, за ніч його накажуть?
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