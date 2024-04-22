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Де у світі найбільше споживають
енергії на душу населення

Де у світі найбільше споживають енергії на душу населення
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2024 15:38

Де у світі найбільше споживають енергії на душу населення

Пропонуємо до обговорення:
Глобальне споживання енергії має регіональні відмінності через ступінь індустріалізації, кліматичні умови, щільність населення та доступ до природних ресурсів. Також це залежить від енергетичної політики та економічної діяльності тієї чи іншої держави.

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Де у світі найбільше споживають енергії на душу населення
R2
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Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2024 15:38

А що ж Украіна?
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Модератори: Ірина_, Модератор

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