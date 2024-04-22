|
|
Де у світі найбільше споживають енергії на душу населення
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 11 сер, 2024 15:38
Пропонуємо до обговорення:
Глобальне споживання енергії має регіональні відмінності через ступінь індустріалізації, кліматичні умови, щільність населення та доступ до природних ресурсів. Також це залежить від енергетичної політики та економічної діяльності тієї чи іншої держави.
Дивися повний текст Де у світі найбільше споживають енергії на душу населення
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 100061
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 152 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Нед 11 сер, 2024 15:38
А що ж Украіна?
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 9948
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 898 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор