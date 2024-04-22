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Де у світі найбільше споживають енергії на душу населення
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 11 сер, 2024 15:38
Пропонуємо до обговорення:
Глобальне споживання енергії має регіональні відмінності через ступінь індустріалізації, кліматичні умови, щільність населення та доступ до природних ресурсів. Також це залежить від енергетичної політики та економічної діяльності тієї чи іншої держави.
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Додано: Нед 11 сер, 2024 15:38
А що ж Украіна?
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Додано: Пон 12 сер, 2024 16:43
Дивно.
Якісь нереал.числа...
Не уявляю як спожити навіть 23тис кВт.год на рік.
От тепло -- 0.5/м2 за добу.
10 для 20м2. 1800 на сезон.
Ще 1200 просто електрики (на увесь рік).
3тис сумарно.
Хай навіть 6тис (для марнотратників).
Але як 23тис??? 😳
Що ще додати? Увесь бензин і дизпаливо у країні і поділити на населення? Так багато вийде??
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Додано: Пон 19 сер, 2024 13:05
Взагалі це залежить від населення та кількості підприємств
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