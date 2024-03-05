Упродовж першого півріччя 2024 року середній показник фіксованої частини заробітної плати державних службовців зріс на 23%.
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У держслужбовців зросли заробітні плати
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Додано: Нед 18 сер, 2024 20:04
У держслужбовців зросли заробітні плати
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Дивися повний текст
У держслужбовців зросли заробітні плати
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