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У держслужбовців
зросли заробітні плати

У держслужбовців зросли заробітні плати
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2024 20:04

У держслужбовців зросли заробітні плати

Пропонуємо до обговорення:
Упродовж першого півріччя 2024 року середній показник фіксованої частини заробітної плати державних службовців зріс на 23%.

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У держслужбовців зросли заробітні плати
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Модератори: Ірина_, Модератор

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