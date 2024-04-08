У системі соціального забезпечення України спостерігається постійний гострий дефіцит кадрів.
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Безпрецедентний дефіцит кадрів. Названа галузь, де бракує найбільше чиновників
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Вів 20 сер, 2024 09:56
Безпрецедентний дефіцит кадрів. Названа галузь, де...
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Безпрецедентний дефіцит кадрів. Названа галузь, де бракує найбільше чиновників
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