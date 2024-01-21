Про це повідомили у ПФУ.
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Кому зарахують до стажу роботи періоди навчання
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Додано: Нед 25 сер, 2024 16:29
Кому зарахують до стажу роботи періоди навчання
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Кому зарахують до стажу роботи періоди навчання
Додано: Нед 25 сер, 2024 16:29
Тобто в стаж можна врахувати один рік навчання на денній формі навчання до 2004 року? Потім перевівся на заочну. То це треба взяти довідку з ВИШу?
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